На большей части территории Казахстана с 12 по 14 февраля ожидается преимущественно сухая погода благодаря влиянию отрога северо-западного антициклона, передает BAQ.KZ.

Дожди и снегопады прогнозируются лишь на юге и юго-востоке страны, местами с усилением. В целом по республике ожидается усиление ветра и туманы, а в южных и юго-восточных регионах возможны гололёд и низовая метель.

Температурные показатели будут следующими:

Запад: ночью -2…-12 °C, днём -5…+5 °C;

Север и северо-запад: ночью -15…-25 °C, днём -5…-13 °C;

Центральные регионы: ночью -12…-23 °C, днём -1…-12 °C;

Восток: ночью -25…-33 °C.

Жителям страны рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах и избегать длительного пребывания на улице в сильный мороз, особенно на северо-востоке.