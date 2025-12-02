Погодные условия на территории Казахстана в ближайшие дни останутся нестабильными, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя и снега. Особенно сложная ситуация прогнозируется на севере, востоке и в центральных регионах, где синоптики предупреждают о низовой метели и гололёде.

На дорогах этих областей возможны ухудшение видимости, скользкое покрытие и затруднения движения. Водителям рекомендуют учитывать изменяющиеся погодные условия при планировании маршрутов и соблюдать повышенные меры предосторожности.

Несмотря на активные фронтальные процессы, в отдельных регионах погода будет более спокойной. На западе страны, а также 2–3 декабря на юге и юго-востоке ожидается влияние отрога антициклона, что принесёт ясную и сухую погоду без осадков.

По данным синоптиков, существенных изменений температурного фона в ближайшие дни не прогнозируется. Показатели останутся близкими к климатической норме для начала декабря.