Казахстан накроют снег, дождь и гололёд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Погодные условия на территории Казахстана в ближайшие дни останутся нестабильными, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя и снега. Особенно сложная ситуация прогнозируется на севере, востоке и в центральных регионах, где синоптики предупреждают о низовой метели и гололёде.
На дорогах этих областей возможны ухудшение видимости, скользкое покрытие и затруднения движения. Водителям рекомендуют учитывать изменяющиеся погодные условия при планировании маршрутов и соблюдать повышенные меры предосторожности.
Несмотря на активные фронтальные процессы, в отдельных регионах погода будет более спокойной. На западе страны, а также 2–3 декабря на юге и юго-востоке ожидается влияние отрога антициклона, что принесёт ясную и сухую погоду без осадков.
По данным синоптиков, существенных изменений температурного фона в ближайшие дни не прогнозируется. Показатели останутся близкими к климатической норме для начала декабря.
Самое читаемое
- В Туркестанской области газовая компания вернёт потребителям 163 млн тенге
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря
- В Семее раскрыли нарушения при направлении водителей на экзамен по ПДД
- Города Германии отказываются от рождественской иллюминации из-за нехватки бюджета