На понедельник, 6 октября, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В южных областях страны ожидаются пыльные бури и сильный ветер. В Шымкенте скорость порывов может достигать 15–20 м/с.

В Алматы, Конаеве, Таразе и Талдыкоргане прогнозируются заморозки до минус 5–7 градусов. В Актау, Атырау, Уральске, а также в Улытауской и Костанайской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

Особенно сложная метеообстановка ожидается в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях — там прогнозируются сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность. В Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидаются туман, ветер и заморозки до минус 1–3 градусов.

В Кызылординской и Туркестанской областях синоптики предупреждают о пыльных бурях, сильном ветре и чрезвычайной пожарной опасности.