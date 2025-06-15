Понедельник обещает быть настоящим испытанием для жителей большинства регионов Казахстана, передает BAQ.KZ. По данным РГП "Казгидромет", 16 июня в стране ожидается сразу несколько опасных погодных явлений: сильная жара, грозы, шквальный ветер, град, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Самая экстремальная жара накроет юг и центр страны. В Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Улытауской областях воздух прогреется до +40…+42 градусов. В Алматинской, Карагандинской, Костанайской и других областях жара достигнет +35…+39 градусов. В Шымкенте, Таразе, Жезказгане и Туркестане синоптики прогнозируют пиковые значения температуры и сохраняющуюся чрезвычайную пожарную опасность. В некоторых районах рекомендуется полностью воздержаться от поездок и работы на открытом воздухе в дневные часы.

Грозы, град и шквалистый ветер не обойдут стороной и северо-восточные регионы страны. В Восточно-Казахстанской и Абайской областях днём возможны сильные ливни, а также град и порывы ветра до 23 метров в секунду. Аналогичная ситуация ожидается в Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской и Костанайской областях. В Усть-Каменогорске, Семее, Актау и Костанае ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

На западе, севере и востоке страны, включая Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области, возможен густой туман в ночные и утренние часы. Это создаст дополнительные риски для автомобилистов, особенно в условиях ограниченной видимости и скользких участков дорог после осадков.

По информации "Казгидромета", с начала лета по стране уже зафиксированы десятки очагов природных пожаров, и ситуация может усугубиться в ближайшие дни. Метеорологи и спасательные службы призывают население соблюдать осторожность, не разводить огонь в степи и горах, и внимательно следить за предупреждениями.