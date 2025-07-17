Сегодня, 18:14

Сегодня, 18:14

Национальная гидрометеорологическая служба "Казгидромет" объявила штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Причинами стали сильная жара, шквалистый ветер, грозы, дожди, пыльная буря, град и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о пыльной буре, грозе, граде и ветре.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Шымкенте, ВКО, области Абай и Туркестанской области.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

В Жетысу – очень сильная жара.

Гроза, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Павлодарской области.

Град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Актюбинской области.

В Карагандинской области и Улытау – гроза, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистау и ЗКО ожидаются гроза, шквал, туман, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Акмолинской области предупредили о сильном дожде, граде, шквале, грозе, пыльной буре, ветре, жаре и высокой пожарной опасности.

Ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

В Алматиснкой области – очень сильная жара.