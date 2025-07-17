Казахстан накроют жара, пыльные бури и шквалы — объявлено штормовое предупреждение
Дожди, жара и ветер прогнозируются в Казахстане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальная гидрометеорологическая служба "Казгидромет" объявила штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Причинами стали сильная жара, шквалистый ветер, грозы, дожди, пыльная буря, град и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о пыльной буре, грозе, граде и ветре.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Шымкенте, ВКО, области Абай и Туркестанской области.
Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.
Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
В Жетысу – очень сильная жара.
Гроза, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Павлодарской области.
Град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Актюбинской области.
В Карагандинской области и Улытау – гроза, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистау и ЗКО ожидаются гроза, шквал, туман, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Акмолинской области предупредили о сильном дожде, граде, шквале, грозе, пыльной буре, ветре, жаре и высокой пожарной опасности.
Ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
В Алматиснкой области – очень сильная жара.
Самое читаемое
- Не только взятки: казахстанские чиновники замешаны и в тяжких преступлениях
- Бахыт Сарсекбаев раскрыл детали трагедии с молодым боксёром на Иссык-Куле
- В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
- Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
- Казахстан строит "ворота на Евразию": в Костанае начат проект хаба "Тобыл" за 64 млрд тенге