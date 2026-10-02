Казахстан намерен довести газификацию до 80%: какие регионы получат газ

Казахстан планирует довести уровень газификации населения до 80%. Для этого Министерство энергетики намерено развивать магистральные газопроводы, региональные сети и ресурсную базу. Одним из ключевых проектов станет газопровод «Ишим – Астана». Он должен обеспечить более надёжное газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска и расширить возможности газификации северных регионов.

Также планируется строительство второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Она позволит увеличить пропускную способность системы и обеспечить растущий спрос на газ в южных и центральных регионах. Ещё один проект — газопровод от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная. Его строительство должно усилить газоснабжение Костанайской области и создать дополнительные возможности для газификации северных регионов.

Продолжится и развитие региональных сетей. Новые подводящие и распределительные газопроводы планируют строить в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской и других областях. В числе уже реализованных проектов — газопровод «Талдыкорган – Ушарал» протяжённостью около 302 километров. Его ввели в эксплуатацию в 2025 году.

Теперь инфраструктура позволяет расширять газификацию ещё 84 населённых пунктов области Жетысу. В Минэнерго считают, что развитие этих проектов позволит увеличить пропускную способность газотранспортной системы, повысить надёжность поставок и снизить зависимость отдельных регионов от одного маршрута или источника газа.