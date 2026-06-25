Казахстан может начать прогнозировать паводки с помощью авиамониторинга снега

Казахстан рассматривает возможность внедрения современных авиационных технологий для более точного прогнозирования паводков и управления водными ресурсами. Этот вопрос обсудили вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов и представители американских компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., специализирующихся на мониторинге снежного покрова с воздуха.

Во встрече также приняли участие представители Посольства США в Казахстане.

Стороны обсудили использование авиационного мониторинга для оценки запасов снега, прогнозирования весеннего стока и раннего выявления паводковых рисков. Технология позволяет получать детальные данные о состоянии снежного покрова в речных бассейнах, что помогает повысить точность гидрологических прогнозов и своевременно принимать необходимые меры.

Проект планируется реализовывать поэтапно. Первым пилотным регионом станет бассейн реки Жабай. Здесь специалисты проведут высокоточные измерения снежного покрова с воздуха, а собранные данные интегрируют в действующие модели и информационные системы Министерства водных ресурсов и ирригации.

По словам участников встречи, пилотный этап позволит протестировать новую методику в казахстанских условиях, подготовить отечественных специалистов и оценить перспективы дальнейшего расширения программы.

В случае успешной реализации мониторинг охватит и другие водосборные бассейны страны. В перспективе технология может использоваться по всему Казахстану для повышения эффективности управления водными ресурсами, эксплуатации водохранилищ и снижения угрозы паводков.

Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки кадров, доступа к данным, распределения ответственности между участниками проекта и организационные механизмы его реализации.

"Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства", – отметил Аслан Абдраимов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать дальнейшие шаги по реализации проекта в Казахстане.