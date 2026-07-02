Казахстан намерен развивать полный ядерно-топливный цикл
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля.
На полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем.
Президент высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО "НАК "Казатомпром" в урановой отрасли.
Как подчеркнул Глава государства, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.
По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.
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