Казахстан намерен развивать полный ядерно-топливный цикл

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля.

На полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем.

Президент высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО "НАК "Казатомпром" в урановой отрасли.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.