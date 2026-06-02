Казахстан намерен войти в число крупнейших экспортеров масложировой продукции

Организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация переработчиков масличных культур при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли и интеграции РК, а также Центра развития торговой политики QazTrade.

Ожидается, что участие в форуме примут более 330 делегатов из 18 стран мира. Среди них — руководители свыше 50 казахстанских маслоперерабатывающих предприятий, представители государственных органов, финансовых институтов, агрохолдингов, международных организаций, логистических компаний и поставщиков оборудования.

В числе участников заявлены представители международных структур и ведущих компаний отрасли, включая ФАО, ООН, ЕБРР, а также крупные компании из США, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За пять лет конференция стала одной из ключевых площадок для обсуждения перспектив развития масложирового рынка. В ходе форума участники рассмотрят актуальные вызовы отрасли, мировые рыночные тенденции, вопросы развития агропромышленного комплекса и внешней торговли, а также проведут деловые переговоры в формате B2B.

Организаторы отмечают, что развитие переработки масличных культур и наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью остается одним из приоритетных направлений аграрной политики Казахстана. Конференция станет площадкой для выработки новых решений, направленных на укрепление позиций страны на мировом рынке растительных масел и масложировой продукции.