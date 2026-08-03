Казахстан намерен войти в число мировых лидеров цифрового развития – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2026) заявил, что страна намерена войти в число мировых лидеров цифрового развития, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы государства, искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и другие передовые технологии уже меняют экономику, образование, науку, государственное управление и повседневную жизнь людей.

«Поэтому Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития. Наша страна обладает всеми необходимыми условиями, чтобы войти в число ведущих цифровых государств мира», – сказал Президент.

Токаев отметил, что сегодня Казахстан занимает 24-е место среди 193 стран в Индексе развития электронного правительства ООН.

По его словам, в стране формируется единая инновационная экосистема, где искусственный интеллект становится важным инструментом развития бизнеса и всех сфер общества.

2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта

Президент напомнил, что в прошлогоднем Послании народу Казахстана поставил задачу превратить страну в полностью цифровое государство в течение трех лет.

«Для достижения этой цели 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Долгосрочный курс страны, основанный на инновациях, также отражен в новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля этого года», – подчеркнул он.

При этом Токаев отметил, что нынешние преобразования – лишь начало масштабной работы.

Казахстанские школьники уже входят в число сильнейших

Особое внимание Президент уделил развитию образования и поддержке талантливой молодежи.

Он напомнил, что на прошлогодней Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

«Это достижение, которым наша страна по праву гордится. Оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи», – отметил глава государства.

Президент также выразил благодарность педагогам, наставникам и тренерам, которые готовят талантливых школьников.

Искусственный интеллект должен служить людям

Глава государства подчеркнул, что развитие нейросетей и искусственного интеллекта открывает большие возможности, однако одновременно создает новые вызовы.

По его словам, особого внимания требуют вопросы кибербезопасности, распространения ложной информации и защиты прав человека, прежде всего детей.

«Казахстан твердо выступает за безопасное и справедливое развитие искусственного интеллекта. Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей. В противном случае он потеряет свое истинное предназначение», – заявил Президент.

Главное – не только медали

Обращаясь к участникам олимпиады, Токаев отметил, что главная ценность соревнований заключается не только в борьбе за награды.

«Это возможность учиться друг у друга, обмениваться идеями, заводить новые знакомства и вместе искать ответы на вызовы будущего», – сказал он.

Президент также призвал молодежь постоянно учиться и не останавливаться на достигнутом.

«Учиться у других людей и перенимать лучшие знания – не стыдно. Стыдно перестать учиться и потерять интерес к новым знаниям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления глава государства пожелал участникам успехов и официально объявил III Международную олимпиаду по искусственному интеллекту открытой.