Казахстан намолотил 13,5 млн тонн зерна, приемка выросла более чем в пять раз

Казахстанские аграрии к 9 сентября убрали 61,6% площадей зерновых культур. С 9,6 млн гектаров намолочено 13,5 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 14,1 центнера с гектара, передает BAQ.KZ.

Темпы уборки в этом году заметно опережают показатели на ту же дату 2025 года. При этом, по данным Минсельхоза, качественные характеристики поступающего урожая остаются стабильными. Одновременно резко вырос объем зерна, поступающего на лицензированные хлебоприемные предприятия.

К 9 сентября они приняли 2,83 млн тонн зерна. Годом ранее к этому моменту объем составлял 552,7 тыс. тонн. За год показатель вырос более чем в пять раз.

93% мягкой пшеницы относится к продовольственным классам

Лабораторные исследования показывают, что 93% поступившей мягкой пшеницы относится к продовольственным классам.

На третий класс приходится 75% исследованной продовольственной пшеницы, на четвертый класс 18%. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%.

Отдельно оценивается содержание клейковины. Показатель выше 28% зафиксирован у 51% исследованной мягкой пшеницы.

Еще у 23,6% зерна содержание клейковины находится на уровне 25-27%, у 25,4% составляет 23-24%.

В Минсельхозе рассчитывают, что характеристики нового урожая позволят сформировать необходимые объемы продовольственного зерна для внутреннего рынка и сохранить возможности для экспорта.

Министерство вместе с акиматами отслеживает ход уборки, приемку и хранение зерна, его классность и обеспеченность хозяйств ресурсами.

Овощей собрали 2,4 млн тонн, картофеля 1,2 млн тонн

Одновременно продолжается уборка других сельскохозяйственных культур. Их совокупный сбор превысил 6,3 млн тонн.

К 9 сентября аграрии получили 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей и 1,8 млн тонн бахчевых культур.

Урожай картофеля достиг 1,2 млн тонн.

Полевые работы координируют региональные штабы. Их задача заключается в том, чтобы хозяйства смогли завершить уборку в установленные сроки и подготовиться к следующему сельскохозяйственному циклу.

На уборку выделили 401,1 тыс. тонн дизтоплива

Для уборочных и осенне-полевых работ регионам выделили 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.

Продолжается поставка минеральных удобрений. Годовая потребность сельхозпроизводителей оценивается в 2,3 млн тонн.

По состоянию на 9 сентября договоры заключены и отгружено 2 млн тонн удобрений, что составляет 85% годового объема.

Запасы топлива и удобрений предназначены одновременно для завершения нынешней уборочной кампании и подготовки хозяйств к следующему производственному циклу.

На текущем этапе Минсельхоз сосредоточен на своевременном завершении уборки, сохранности собранного урожая, качественной приемке зерна и формировании достаточных запасов продовольственного зерна.

Ожидаемые объемы урожая в ведомстве связывают с возможностью покрыть потребности внутреннего рынка и продолжить экспорт сельскохозяйственной продукции.

Вопросы продовольственной безопасности входят в число направлений, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.