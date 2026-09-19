Казахстан намолотил 16,2 млн тонн зерна с начала уборочной

В Казахстане продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день убрано 72,5% площадей зерновых культур, намолочено 16,2 млн тонн зерна. При этом 74% поступившей на хранение мягкой пшеницы относится к третьему классу. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по вопросам уборочной кампании под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина.

В этом году общая посевная площадь составляет 24,2 млн гектаров, из них 15,6 млн гектаров приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Уже убрано 11,3 млн гектаров, средняя урожайность составляет 14,2 центнера с гектара. Также собрано 1,4 млн тонн масличных культур, 2,7 млн тонн овощей, 1,9 млн тонн бахчевых и 1,9 млн тонн картофеля. В целом темпы уборки соответствуют уровню прошлого года.

Для проведения полевых работ аграриям предоставлено финансирование. В рамках программы льготного кредитования профинансировано около 5,8 тысячи сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 664,4 млрд тенге. По итогам заседания Серик Жумангарин поручил акиматам обеспечить своевременную приемку нового урожая и при необходимости организовать круглосуточную работу зернохранилищ.