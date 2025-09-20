Казахстан напомнил Нью-Йорку о родине яблока в день выхода нового iPhone
Сегодня, в день старта продаж новой модели iPhone, Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке провело креативную акцию "Алма", передаёт BAQ.KZ.
Символ мероприятия объединил три "яблочных" образа: название корпорации Apple, прозвище Нью-Йорка Big Apple и главный символ Алматы — яблоко.
Представители консульства вместе с волонтёрами из числа студентов и казахской диаспоры раздавали прохожим яблоки с QR-кодами. С их помощью жители и гости Нью-Йорка могли узнать больше о Казахстане, Алматы, туристическом потенциале страны и уникальной истории происхождения яблок.
Особый акцент сделан на том, что именно Казахстан признан родиной дикорастущей яблони Malus sieversii, ставшей прародителем большинства современных сортов. Этот факт подтверждён международными исследованиями, включая публикации National Geographic.
Акция вызвала интерес у нью-йоркцев: многие подходили с вопросами о культуре, истории и сегодняшних достижениях Казахстана. По словам организаторов, "Алма" стала примером публичной дипломатии нового формата, способной укреплять культурные связи и формировать позитивный имидж страны за рубежом.
