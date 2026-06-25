Казахстан направил Афганистану около 300 тонн гуманитарной помощи
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Казахстан передал Афганистану очередную партию гуманитарной помощи общим весом около 300 тонн. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетибаев.
По его словам, передача гуманитарного груза состоялась в рамках официального визита казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным в Кабул, который прошел с 19 по 21 июня.
"Состоялась церемония передачи очередной партии гуманитарной помощи афганскому народу, состоящей из продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов общим весом около 300 тонн", – сообщил Ерлан Жетибаев.
В ходе визита стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития транспортно-логистических связей и гуманитарного взаимодействия.
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