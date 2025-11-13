В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановлением Правительства, в Афганистан направлена гуманитарная помощь для поддержки населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения, передаёт BAQ.KZ.

Из государственного материального резерва выделены необходимые лекарства, медицинские инструменты, постельные принадлежности, палатки и другие средства первоочередной необходимости. Также Министерством здравоохранения Республики Казахстан сформирована и направлена группа медицинских работников для оказания квалифицированной помощи пострадавшим.

Всего в состав гуманитарного груза включены 34 наименования общим весом 18 тонн. Доставка осуществляется самолётом Министерства обороны Республики Казахстан, и гуманитарная помощь будет передана афганской стороне уже сегодня.

В погрузочно-разгрузочных работах приняли участие сотрудники и военнослужащие воинской части МЧС, обеспечившие оперативную подготовку и отправку груза.

Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID.