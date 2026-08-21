Казахстан направил почти 49 млрд тенге на льготные кредиты для животноводов

В Казахстане на финансирование животноводства через социально-предпринимательские корпорации направили 48,7 млрд тенге. Средства предназначены для дальнейшего кредитования фермеров, в том числе на покупку племенного скота.

Как сообщили в Министерстве национальной экономики, Аграрная кредитная корпорация профинансировала пять СПК в рамках программ «Игілік», «Береке» и «Жайлау».

Финансирование получили СПК KOKSHE в Акмолинской области, «Тараз» в Жамбылской, Aqjaiyq в Западно-Казахстанской, «Солтүстік» в Северо-Казахстанской области и «ҰЛЫТАУ» в области Улытау. В дальнейшем перечень участвующих в программе СПК планируется расширять.

Кредиты под 6% на покупку племенного скота

По программам «Игілік» и «Береке» заемные средства можно направить на приобретение племенного поголовья.

Ставка составляет 6% годовых, максимальная сумма займа – до 5 млрд тенге. Кредит предоставляется на срок до семи лет. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения может достигать двух лет.

Всего в 2026 году на льготное кредитование животноводства предусмотрено 300 млрд тенге.

Программы рассчитаны не только на увеличение численности скота. Предполагается также повышать качество поголовья, развивать племенное хозяйство, технологии воспроизводства и необходимую инфраструктуру.

До 350 млн тенге на создание новых ферм

Отдельная программа «Жайлау» ориентирована на создание новых ферм и развитие пастбищного животноводства.

По ней можно получить финансирование на приобретение основных средств и проведение строительно-монтажных работ.

Максимальная сумма составляет 350 млн тенге, срок – до десяти лет, ставка – также 6% годовых.

Таким образом, «Игілік» и «Береке» в первую очередь позволяют финансировать приобретение племенного скота, тогда как «Жайлау» рассчитан в том числе на создание новых животноводческих хозяйств и репродукторов.

Животноводство в Казахстане укрепляет экспортный потенциал

Мясной гигант возвращается: хватит ли в области Абай скота для возрождения знаменитой тушёнки