По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передает BAQ.KZ. В ходе беседы Кошербаев выразил соболезнования афганскому народу в связи с недавними разрушительными землетрясениями и сообщил о планах Казахстана направить в ближайшее время в Кабул гуманитарную миссию с медицинскими специалистами, медикаментами и предметами первой необходимости.

Амир Хан Муттаки поблагодарил казахстанскую сторону за постоянную поддержку, отметив, что в текущем году уже было направлено две партии гуманитарной помощи общим объёмом 3,7 тыс. тонн. Стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений.

Особое внимание уделено сотрудничеству в торговле, банковской и горно-металлургической сферах, а также в сфере цифровых технологий. По итогам переговоров министры подтвердили намерение продолжать поступательное развитие казахско-афганского сотрудничества и поддерживать активный политический диалог.