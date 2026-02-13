В 2025 году в Казахстане впервые поставлены на государственный учет 17 месторождений, среди которых — Кок-Жон, Алтын-Шоко и Самомбет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает BAQ.KZ.

По итогам учета прирост запасов ключевых полезных ископаемых составил: золото — 136,9 тонн, серебро — 152 тонны, медь — 74,4 тысячи тонн, фосфориты — более 1,3 миллиона тонн.

На сегодня общий объем запасов по стратегическим ресурсам страны выглядит следующим образом: золото — 2 369 тонн, нефть — 4,3 млрд тонн, газ — 3,8 трлн кубометров, уголь — 33,5 млрд тонн, железо — 26,7 млрд тонн.

Минерально-сырьевая база Казахстана включает около 10 тысяч месторождений, из которых 1 009 — твердые полезные ископаемые, 359 — углеводороды, более 3 700 — общераспространенные полезные ископаемые, а также свыше 4 900 подземных вод.

В Минэнерго отметили, что системный учет месторождений позволяет не только точнее планировать геологическое освоение, но и стимулирует инвестиции в недропользование, укрепляя экономический потенциал страны.