Казахстан наращивает добычу угля: экспорт растет, инвестиции удваиваются

Угольная отрасль Казахстана сохраняет статус одного из ключевых элементов энергетической безопасности страны. По итогам 2025 года в республике зафиксирован рост добычи, увеличение экспорта и существенный приток инвестиций в отрасль. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, в 2025 году в стране добыли 115 млн тонн угля, что на 7% больше, чем годом ранее. Из этого объема 85 млн тонн было направлено на внутренний рынок, включая нужды теплоэнергетики и коммунально-бытового сектора, еще 30 млн тонн отправлено на экспорт.

Казахстанский уголь сегодня поставляется в ряд зарубежных государств, среди которых Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия и Малайзия.

В 2026 году Казахстан намерен увеличить объемы добычи до 128,9 млн тонн. В настоящее время добычей угля в стране занимаются 40 недропользователей.

Параллельно государство усиливает инвестиционную привлекательность сектора. Как сообщили в Минэнерго, в 2025 году объем вложений в угольную отрасль по рабочим программам к контрактам составил 305 млрд тенге. Уже в 2026 году ожидается привлечение порядка 553 млрд тенге, что почти в два раза больше текущего уровня.

Отдельный акцент делается на геологоразведке. До конца года Министерство энергетики планирует провести аукцион на предоставление прав недропользования по 10 участкам угольных месторождений.

Казахстан остается одним из крупнейших угольных государств мира. По объему разведанных запасов республика занимает 10-е место в мире. Общие запасы оцениваются в 33,6 млрд тонн, чего при нынешних темпах добычи, по оценкам специалистов, хватит более чем на 300 лет.

