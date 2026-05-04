В стране создадут устойчивую модель поставок угля для энергетики

В Казахстане планируют укрепить систему снабжения угольных электростанций топливом в рамках Национального проекта по развитию угольной генерации, передает BAQ.kz.

Главная задача — обеспечить стабильную и предсказуемую работу электростанций. Для этого хотят синхронно развивать сразу несколько направлений: добычу угля, транспортную инфраструктуру и сами энергетические мощности.

С учетом строительства новых станций и роста потребления электроэнергии особое внимание уделят созданию понятной и долгосрочной системы поставок угля. В частности, планируется разработать баланс по углю — документ, который покажет, сколько топлива нужно добывать, перевозить и потреблять в будущем.

Также предлагается установить стабильные тарифы на перевозку угля по железной дороге внутри страны. Это поможет избежать резких скачков цен и сделает стоимость электроэнергии более предсказуемой.

Кроме того, энергетические компании будут модернизировать свою инфраструктуру: обновлять системы подачи угля и расширять склады, чтобы всегда иметь необходимый запас топлива.

Ожидается, что эти меры повысят надежность работы электростанций и всей энергосистемы страны, а также помогут согласованно развивать угольную отрасль, транспорт и энергетику.