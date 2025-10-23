В Ташкенте между ОЮЛ "Национальная ассоциация переработчиков масличных культур" (НАПМК) и узбекской компанией ООО "Fayz Oil Imports" подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения Узбекистан планирует в течение года приобрести масложировую продукцию казахстанских перерабатывающих предприятий на сумму 60 млн долларов США, передаёт BAQ.KZ.

Узбекистан входит в пятёрку крупнейших импортёров казахстанской масложировой продукции. В сезоне 2024/2025 годов объём поставок растительных масел и высокобелковых кормов (шрота и жмыха) из Казахстана в Узбекистан составил 349 млн долларов США, что на 82% больше, чем в предыдущем сезоне.

Казахстан укрепил позиции лидера по экспорту растительных масел и продуктов переработки масличных культур в страны Средней Азии, став основным поставщиком продукции в Узбекистан и Таджикистан. Сегодня доля казахстанского масла на рынке Узбекистана достигает 65%, а в Таджикистане — 74%, тогда как в 2017 году эти показатели составляли 13% и 15% соответственно.

Кроме того, Казахстан полностью обеспечивает страны региона подсолнечным шротом и жмыхом — ключевыми компонентами при производстве кормов для птицеводства и животноводства.