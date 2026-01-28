Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев, выступая на панельной сессии форума Qazaqstan NEXT 2026, обозначил ключевые подходы Казахстана к поиску баланса между энергетической безопасностью, доступностью энергии и декарбонизацией, передает BAQ.KZ.

Участники дискуссии также обсудили, какие два–три практических шага способны дать наиболее ощутимый эффект уже в 2026 году и поддержать устойчивое развитие экономики страны.

"Что касается каких-то быстрых решений, то, наверное, в энергетике очень быстрых решений ожидать не приходится, потому что, если мы говорим про развитие электроэнергетической отрасли, то всегда есть отложенные сроки: невозможно энергетику очень быстро построить или создать с нуля. Это достаточно долгий и кропотливый процесс. Но если говорить в разрезе цифр. Мы имеем мощности порядка 21–25 ГВт установленной мощности. И в ближайшие 10 лет мы планируем удвоить данный показатель", - сказал Мирзагалиев.

Он отметил, что большую долю будут занимать ВИЭ.

"Если говорить цифрами, то в прошлом году в балансе электроэнергетики порядка 7% элетроэнергии уже поступило из "зелёных" источников", - сказал Мирзагалиев.

Говоря о дальнейшем развитии энергосистемы, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Казахстан будет придерживаться сбалансированного подхода: параллельно наращивать традиционную генерацию и "зелёную" энергетику, уделяя особое внимание гидро- и атомной энергетике как ключевым направлениям энергоперехода:

"Планы, стоящие перед нами, — продолжать наращивать как традиционную энергетику (угольную, газовую), так и, в то же время, мы однозначно не отказываемся от развития возобновляемых источников энергии. Кроме этого, Глава государства ставит очень амбициозную задачу по вводу новых мощностей в гидроэнергетике. То есть это возобновляемый ресурс, это абсолютно чистая "зелёная" энергия", - сказал Мирзагалиев.

Отдельно советник Президента остановился на роли атомной энергетики в долгосрочной стратегии страны, подчеркнув её значение для энергоперехода и обеспечения устойчивой генерации:

"Про атомную отрасль я уже в своём выступлении сказал: на сегодняшний день атомная энергия является, скажем так, ключевым элементом энергоперехода. И мы, естественно, уделяем атомной энергетике самое пристальное внимание".

Говоря о климатической повестке, Мирзагалиев напомнил о международных обязательствах Казахстана и подчеркнул, что заявленные цели по снижению выбросов и углеродной нейтральности требуют системных решений уже сегодня:

"Хочу отметить, что среди стран нашего региона, среди стран СНГ Казахстан был первой страной, которая присоединилась и ратифицировала Парижское соглашение — климатическое соглашение. Соответственно, перед нами стоят амбициозные задачи по снижению выбросов на 15%.

Ну и кроме этого, Казахстан объявил о переходе — или о достижении — углеродной нейтральности к 2060 году. Опять же, очень-очень амбициозная и очень непростая задача, будем откровенны. Но в то же время без этого сегодня нельзя: это в том числе показывает степень готовности Казахстана реагировать на глобальные климатические изменения".

