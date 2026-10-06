Казахстан наращивает науку: финансирование выросло в 3,6 раза

За последние семь лет внутренние затраты на научные исследования и разработки в Казахстане выросли в 3,6 раза. Если в 2018 году на НИОКР направляли 72,2 млрд тенге, то в 2025 году показатель достиг 261,5 млрд тенге. Таким образом, объем финансирования исследований и разработок увеличился почти на 190 млрд тенге. По сравнению с 2020 годом расходы на НИОКР выросли в 2,9 раза.

Одновременно Казахстан расширяет международное сотрудничество в сфере высшего образования. В 2025 году были созданы девять филиалов ведущих зарубежных университетов. В их числе — Cardiff University и Coventry University из Великобритании, Woosong University из Южной Кореи, Anhalt из Германии, Politecnico della Marche из Италии и МГИМО из России. Всего с 2021 года установлено 40 стратегических партнерств с зарубежными вузами в различных форматах — от филиалов и франшиз до консорциумов и глобальных кампусов.

На сегодня в Казахстане функционируют 33 филиала зарубежных университетов. Кроме того, за последние три года открылись пять филиалов казахстанских вузов за рубежом. Они появились в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и России. В 2025 году также достигнута договоренность об открытии второй и третьей мастерских Лу Баня на базе ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и Академии логистики и транспорта в Алматы.

В текущем году начали работу Казахстанский национальный университет спорта и Qazaq AI Research University.