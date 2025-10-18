Сотрудничество с Всемирным банком остаётся одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана, заявил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, выступая на заседании Швейцарской подгруппы при Всемирном банке и МВФ, передает BAQ.KZ. По его словам, партнёрство, продолжающееся уже более 30 лет, сыграло важную роль в росте экономики, снижении бедности и развитии инфраструктуры страны.

В этом году ВВП Казахстана превысит 310 миллиардов долларов — это около 60% экономики Центральной Азии, — отметил Жумангарин.

Министр подчеркнул, что Казахстан сохраняет темпы роста выше 5% третий год подряд и ставит цель увеличить ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Он также сообщил, что новое соглашение с Всемирным банком откроет больше возможностей для привлечения инвестиций и финансирования квазигосударственного сектора.