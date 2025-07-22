Казахстан увеличит объёмы прокачки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, передает BAQ.KZ. В 2025 году планируется транспортировать 1,5 млн тонн против 1,4 млн в прошлом году. Об этом заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в рамках официального визита грузинской делегации.

Глава Минэнерго отметил стратегическую значимость грузинского маршрута для диверсификации поставок казахстанских углеводородов и высоко оценил надёжность местной транспортной инфраструктуры.

Мы высоко ценим надёжность и стабильность транспортной инфраструктуры Грузии. В 2024 году по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан было транспортировано 1,4 млн тонн казахстанской нефти, а в текущем году мы планируем увеличить этот объем до 1,5 млн тонн, — отметил Ерлан Аккенженов.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии энергетического сотрудничества, назвав его ключевым элементом устойчивости и региональной интеграции. В числе обсуждаемых тем — будущее Батумского морского порта и нефтяного терминала, а также перспективы в области "зелёной" энергетики.

Были затронуты возможности сопряжения проекта Транскаспийского энергетического коридора с инициативой Грузии по строительству высоковольтного кабеля через Чёрное море, способного соединить Центральную Азию с Европой.