Казахстан наращивает поставки зерна в Европу на фоне рекордного урожая
Экспорт казахстанского зерна на европейские рынки продолжает активно расширяться.
По данным за семь месяцев 2025 года, аграрии Акмолинской области экспортировали через инфраструктуру порта Эстонии 145 тысяч тонн зерна, передает BAQ.KZ.
Основные направления поставок — Италия (более 110 тысяч тонн), Бельгия (свыше 28 тысяч тонн) и Эстония (около 6,5 тысяч тонн).
Использование эстонского порта Muuga стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, подписанному в феврале 2025 года между акиматом Акмолинской области и зерновым терминалом Muuga Grain Terminal.
В целом, с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года экспорт зерна нового урожая составил 9,8 млн тонн, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов.
Рост экспорта объясняется высоким урожаем и эффективной логистикой, что позволяет Казахстану укреплять позиции на европейском рынке.
