По данным за семь месяцев 2025 года, аграрии Акмолинской области экспортировали через инфраструктуру порта Эстонии 145 тысяч тонн зерна, передает BAQ.KZ.

Основные направления поставок — Италия (более 110 тысяч тонн), Бельгия (свыше 28 тысяч тонн) и Эстония (около 6,5 тысяч тонн).

Использование эстонского порта Muuga стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, подписанному в феврале 2025 года между акиматом Акмолинской области и зерновым терминалом Muuga Grain Terminal.

В целом, с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года экспорт зерна нового урожая составил 9,8 млн тонн, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов.

Рост экспорта объясняется высоким урожаем и эффективной логистикой, что позволяет Казахстану укреплять позиции на европейском рынке.