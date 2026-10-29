Казахстан наращивает производство масла: новый завод открыли в области Абай

В области Абай запустили новое производство растительного масла. Предприятие ТОО «Qazaq Astyq Group» способно выпускать до 200 тонн рафинированного масла в сутки. В проект вложили 8,4 млрд теңге, предусмотрено 104 рабочих места.

Развитие перерабатывающей промышленности стало одной из тем Послания Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства призвал отдавать приоритет предприятиям, которые производят готовую продукцию внутри Казахстана, а не ограничиваются продажей сырья.

Что будет выпускать новый завод

На предприятии модернизировали производственную инфраструктуру, включая линии рафинации, фасовки и розлива растительного масла.

Это позволит выпускать готовую продукцию, предназначенную для дальнейшей реализации на продовольственном рынке.

Заявленная мощность составляет 200 тонн в сутки. Речь идет о производственных возможностях завода, а не о фактическом ежедневном выпуске.

Сколько инвестиций привлекает область Абай

На открытии предприятия аким области Берик Уали сообщил, что за последние полтора года общая стоимость инвестиционных проектов региона выросла с 2,2 трлн до 5,4 трлн теңге.

«Уверен, что запуск нового цеха на данном предприятии внесёт вклад в развитие обрабатывающей промышленности региона, увеличение объёмов отечественной готовой продукции и обеспечение продовольственного рынка качественными товарами», – заявил Берик Уали.

По данным председателя Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржана Ералы, в области Абай прокуратура сопровождает 110 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,5 трлн теңге.

По всей стране на сопровождении комитета находятся более 3,5 тысячи проектов.

Новый завод стал одним из запущенных производств региона. Его работа рассчитана на выпуск рафинированного масла и создание 104 рабочих мест.