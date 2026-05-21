Казахстан нарастил экспорт агропродукции в Китай более чем на 80%

Казахстан значительно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции в Китай, передает BAQ.KZ.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы провел переговоры с руководителем Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам КНР (NAFRA) Лю Хуаньсинь.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, расширение торговли сельхозпродукцией, реализацию совместных инвестиционных проектов и вопросы продовольственной безопасности.

Данные по росту товарооборота агропродукции между Казахстаном и Китаем

По данным Минсельхоза, по итогам 2025 года товарооборот агропродукции между Казахстаном и Китаем вырос на 36,8% и достиг 1,97 млрд долларов.

За январь–март 2026 года показатель увеличился еще на 61,7% – до 697 млн долларов.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана в КНР по итогам прошлого года вырос на 35,3% и составил 1,43 млрд долларов. Основу поставок составляют корма, растительные масла, семена льна и подсолнечника, а также рапсовое масло. За первые три месяца 2026 года экспорт увеличился сразу на 82,4%, достигнув 550 млн долларов.

В настоящее время между Казахстаном и Китаем действуют протоколы по экспорту 34 видов сельхозпродукции, включая продукцию растениеводства и животноводства. В реестр поставщиков, имеющих право экспорта в Китай, включено 3601 казахстанское предприятие.

Интерес Китая

Глава NAFRA Лю Хуаньсинь отметил высокий потенциал сотрудничества между двумя странами и заявил о заинтересованности китайской стороны в стабильных поставках качественной продукции из Казахстана.

"Ваша страна является важным партнером Китая в обеспечении продовольственной безопасности и развитии устойчивых цепочек поставок сельхозпродукции. Мы готовы и далее укреплять практическое взаимодействие, расширять торговлю и поддерживать совместные проекты в сфере зерновой торговли, логистики и переработки", – подчеркнул он.

Зерновая электронная платформа

Отдельное внимание стороны уделили перспективам долгосрочных контрактов на поставку зерна и масличных культур, развитию логистических хабов и сухих портов, а также внедрению цифровых инструментов торговли зерном.

По итогам встречи Казахстан и Китай договорились о создании совместной зерновой торговой платформы в рамках инициативы Один пояс, один путь. Платформа позволит компаниям двух стран проводить сделки через прямые переговоры и конкурентные торги.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и NAFRA, а также соглашение о сотрудничестве между Продовольственная контрактная корпорация и Координационным центром по торговле зерном при NAFRA.

