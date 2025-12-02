Правительство Казахстана одобрило заключение Соглашения об инвестициях между Министерством сельского хозяйства и ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" по созданию масштабного проекта выращивания и глубокой переработки хлопка-сырца. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Инвестором выступает китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd., общий объём иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге. На первом этапе предусмотрены вложения более 58 млрд тенге.

Проект предполагает формирование полного технологического цикла — от выращивания хлопка до производства готовой одежды. Кластер создадут на площади 60 тыс. га орошаемых земель в Отырарском районе и городе Арысь Туркестанской области. Планируется создание свыше 1,4 тыс. постоянных и более 300 временных рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено строительство:

196 насосных станций,

высокоэффективной системы капельного орошения,

более 500 км оросительных и распределительных каналов,

трёх крупных насосных комплексов и трансформаторных подстанций,

линии по переработке полиэтилена и производству капельной ленты и гибких труб.

Также будет использована современная сельхозтехника мировых производителей, включая тракторы высокой мощности и хлопкоуборочные машины.

Сейчас Казахстан производит 70–75 тыс. тонн хлопкового волокна в год, при этом около 85% объёма экспортируется без глубокой переработки. Реализация нового проекта должна существенно увеличить выпуск готовой текстильной продукции внутри страны и повысить её добавленную стоимость.