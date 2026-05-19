Казахстан нарастил экспорт АПК на 37%: почему фермеры всё равно сталкиваются с системными проблемами

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана достиг 7 млрд долларов, увеличившись на 37%. При этом экспорт переработанной продукции составил 3,6 млрд долларов. Однако за позитивной статистикой сохраняются системные проблемы: фермеры по-прежнему сталкиваются с дефицитом воды, сложностями сбыта, кредитной нагрузкой и невозможностью точно прогнозировать рынок. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, почему при высоком аграрном потенциале Казахстана многие хозяйства продолжают работать в условиях постоянного риска.

По мнению специалистов, проблема не столько в нехватке земли или ресурсов. Главный вопрос - в слабости системы, недостатке профессионального управления и отсутствии точного рыночного планирования.

"В сельском хозяйстве в первую очередь нужна система"

Фермер, предприниматель и агроблогер Данияр Абдитаев, создавший одну из самых продуктивных молочных ферм в Восточно-Казахстанской области, считает, что одна из ключевых проблем агросектора - отсутствие системного подхода. По его словам, во многих хозяйствах работа до сих пор строится по принципу "решения ежедневных проблем", а не долгосрочного управления.

"Начинается сезон: где-то ломается техника, где-то не вышел механизатор, где-то не хватает кормов, где-то нет запчастей. Эти проблемы повторяются из года в год. Но системные решения не принимаются", - говорит он.

Сегодня Данияр Абдитаев управляет современным молочным комплексом в Усть-Каменогорске. Бывшее помещение советского образца он полностью модернизировал и превратил в технологичную ферму с высокопродуктивным поголовьем. Сейчас одна корова в хозяйстве дает до 11 тысяч литров молока в год. Это один из самых высоких показателей в Казахстане.

Фермер подчеркивает: в сельском хозяйстве должны работать не эмоции, а точный расчет.

"Фермер должен знать конкретные цифры: сколько продукции произведено, какие расходы понесены, какова продуктивность скота, какое качество кормов. Если ты не знаешь показатели своего хозяйства, ты не понимаешь, куда нужно инвестировать", - отмечает Абдитаев.

Почему фермеры часто уходят в убыток

Агроэксперт Бекзат Торегелдиев считает, что одна из самых распространенных ошибок фермеров - неспособность прогнозировать рынок.

По его словам, если в один год, например, капуста продается по высокой цене и приносит хороший доход, на следующий сезон многие хозяйства массово начинают выращивать именно эту культуру. Однако спрос на рынке при этом не увеличивается.

"Если в прошлом году рынку нужно было 100 тысяч тонн продукции, то и в этом году ему нужен примерно тот же объем. Но фермеры производят 200 тысяч тонн. В результате цена падает, а хозяйства несут убытки", - объясняет эксперт.

Торегелдиев отмечает, что опытные фермеры стараются заранее понять, что будет происходить на рынке в следующем сезоне. Некоторые даже отслеживают, какие семена чаще всего покупают другие хозяйства. Если большинство переходит на одну культуру, они выбирают другое направление.

Засуха и климатические риски усиливаются

В последние годы в Казахстане все острее ощущается дефицит воды. Особенно сильно от этого зависят южные регионы, где урожайность напрямую связана с доступом к поливной воде.

По словам Бекзата Торегелдиева, многие фермеры интересуются интенсивными гибридами, которые на бумаге обещают высокую урожайность. Однако далеко не все такие сорта адаптированы к местному климату.

"Некоторые сорта выглядят очень продуктивными в описании. Но в годы с низкой влажностью они не дают ожидаемого результата. В итоге фермер вместо запланированного урожая получает в несколько раз меньше и может оказаться на грани банкротства", - говорит он.

Эксперт считает, что Казахстану необходимо делать акцент не только на объемах производства, но и на адаптации сельского хозяйства к климатическим условиям.

"Воздух, вода и корм": три основы молочной фермы

Данияр Абдитаев отмечает, что успех в молочном производстве зависит от трех ключевых факторов: воздуха, воды и корма.

По его словам, многие уделяют внимание только кормовой базе, однако для продуктивности скота не менее важен правильный микроклимат.

"Если в коровнике неправильно настроены температура, влажность и воздухообмен, продуктивность сразу снижается. Поэтому воздух на ферме - один из главных факторов", - говорит фермер.

Не менее важна и вода. Дойная корова потребляет десятки литров воды в сутки. Кроме того, вода необходима не только для животных, но и для соблюдения производственной чистоты.

Третье направление - качественные корма. По словам экспертов, около половины себестоимости молока связано именно с кормовой базой. Поэтому ошибки в этом вопросе напрямую отражаются на доходности хозяйства.

Кредит без резерва может стать ловушкой

Еще одна проблема, с которой сталкиваются фермеры, - слабое финансовое планирование. По словам специалистов, многие хозяйства, получая кредит, направляют все средства на покупку техники или скота, но не оставляют резерв на непредвиденные расходы.

Бекзат Торегелдиев считает это серьезной ошибкой.

"Должен быть простой финансовый план. Например, часть средств - на скот, часть - на корма, часть - на непредвиденные расходы. Если резерва нет, одна проблема может остановить все хозяйство", - отмечает эксперт.

По его словам, в агросекторе нельзя рассчитывать только на удачный сезон. Засуха, болезни животных, поломка техники или падение цен могут резко изменить финансовое положение хозяйства.

Казахстанскому агросектору не хватает профессионализма

Данияр Абдитаев считает, что одна из глубинных проблем сельского хозяйства - дефицит профессионального подхода. По его мнению, в обществе до сих пор сохраняется недооценка ряда профессий, хотя именно качество работы на каждом уровне формирует общий результат.

"Нам нужны не только фермеры или бизнесмены. Обществу нужны профессионалы во всех сферах. Курьер, официант, дворник - если человек профессионально выполняет свою работу, он может хорошо жить", - говорит он.

При этом фермер не считает правильным искусственно привлекать молодежь в сельское хозяйство. По его мнению, в эту сферу человек должен приходить осознанно - по интересу и внутренней мотивации.

Переработка остается слабым звеном

Эксперты отмечают, что Казахстан пока сильнее в производстве сырья, чем в его переработке. Многие фермеры вынуждены продавать продукцию по низкой цене, поскольку рядом нет предприятий, которые могли бы выпускать готовый продукт с высокой добавленной стоимостью.

"В Европе и США даже небольшие хозяйства часто перерабатывают свою продукцию и продают ее уже в готовом виде. За счет этого они увеличивают доход. Нам тоже нужна такая культура", - говорит Бекзат Торегелдиев.

В Казахстане строятся крупные перерабатывающие заводы, однако, по мнению специалистов, развитие отрасли не должно ограничиваться только большими предприятиями. Переработка должна становиться доступной и для средних, и для малых хозяйств.

Аграрный потенциал есть, но нужен новый подход

Несмотря на существующие проблемы, эксперты уверены: у сельского хозяйства Казахстана есть серьезное будущее. Спрос на продовольствие не исчезнет, а значит, агросектор останется одной из стратегически важных отраслей экономики.

"Люди даже последние деньги тратят на еду. Поэтому это сфера, где спрос будет всегда", - отмечает Бекзат Торегелдиев.

Казахстан обладает значительным аграрным потенциалом. Однако, как считают эксперты, для его полноценной реализации стране необходимо перейти от логики "производить больше" к логике "управлять эффективнее". Это означает точное планирование, учет климатических рисков, развитие переработки, грамотное использование кредитов и профессиональное управление хозяйствами.