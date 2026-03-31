Экспорт IT-услуг через Astana Hub по итогам 2025 года составил 328 млрд тенге, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства под председательством Олжас Бектенов , передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, развитие инновационной отрасли в Казахстане сегодня строится по четырем ключевым направлениям: стимулирование продуктивных инноваций, внедрение технологий в недропользовании, развитие экосистемы через Astana Hub, а также формирование полноценного инновационного кластера.

Astana Hub остаётся ключевым институтом поддержки технологического предпринимательства. На его базе реализуются акселерационные программы, включая AI’preneurs, направленную на запуск стартапов в сфере искусственного интеллекта - от идеи до привлечения инвестиций. С сентября 2024 года проведено три потока программы, в рамках которых создано 35 ИИ-стартапов.

Кроме того, совместно с акиматом Астаны реализуется программа Astana Innovations Accelerator. Она ориентирована на внедрение стартап-решений в городскую среду и их последующий выход на коммерческие контракты. По итогам отбора финансирование получили восемь проектов.

По данным министерства, по итогам 2025 года резиденты Astana Hub создали более 32,5 тысячи рабочих мест. При этом экспорт IT-услуг осуществляют 537 компаний, которые работают на рынках 111 стран мира.

Рост показателей, как отмечают в ведомстве, свидетельствует об усилении позиций Казахстана на глобальном IT-рынке и расширении экспортного потенциала цифровой экономики страны.