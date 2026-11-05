Казахстан нарастил экспорт продовольствия по железной дороге: поставки в Китай и Центральную Азию растут

Казахстанские продовольственные грузы все активнее отправляются за рубеж по железной дороге. За десять месяцев 2026 года экспорт продуктов перемола вырос на 19%, а перевозки овощей и картофеля — более чем наполовину. Основной поток овощной продукции направился в Узбекистан, тогда как поставки в Китай также показали заметный рост.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», за январь–октябрь по железнодорожной сети перевезли 2,4 млн тонн продуктов перемола – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 2 млн тонн отправили на экспорт. В страны Центральной Азии поставили 734 тысячи тонн продукции, что на 13% превышает прошлогодний показатель.

Отдельно выросли перевозки комбикормов в Китай. Экспорт в этом направлении увеличился на 32% и достиг 3,4 млн тонн. Большая часть грузов – 3,1 млн тонн – отправлена в контейнерах. Еще 286 тысяч тонн перевезли в крытых вагонах, что вдвое больше прошлогоднего объема.

С началом сезона нового урожая грузопоток продолжил набирать обороты. С августа по октябрь перевозки продуктов перемола составили 774 тысячи тонн, увеличившись на 10%. Экспорт за этот период вырос сразу на 24% – до 652 тысяч тонн. На 13% увеличились и перевозки комбикормов в Китай – до 1,1 млн тонн.

Заметная динамика наблюдается и в перевозках овощей. За десять месяцев по железной дороге доставили 478 тысяч тонн овощной продукции, включая картофель. Это на 53% больше, чем годом ранее. Почти весь объем – 463 тысячи тонн – отправили на экспорт.

Главным направлением стал Узбекистан: туда перевезли 349 тысяч тонн овощей, на 52% больше прошлогоднего показателя. Существенно выросли и поставки в Таджикистан – до 54 тысяч тонн, что почти в четыре раза превышает прежний объем.

В КТЖ отмечают, что работа по организации перевозок продовольственных грузов продолжится совместно с грузоотправителями, операторами вагонов и железными дорогами соседних стран.