Казахстан нарастил экспорт растительных масел в Китай почти на 95 %

Казахстан значительно увеличил поставки масложировой продукции на китайский рынок. Об этом стало известно в ходе форума "Экспорт в Китай", прошедшего в рамках девятой международной выставки "Китай – Евразия" в Урумчи.

На мероприятии Национальная ассоциация переработчиков масличных культур представила перспективы дальнейшего расширения экспорта казахстанских растительных масел, а также высокобелковых кормов, включая шрот и жмых.

Участники форума отметили, что китайский рынок остается одним из наиболее перспективных направлений для казахстанских производителей, а спрос на продукцию отрасли продолжает расти.

По данным ассоциации, за восемь месяцев текущего сезона экспорт растительных масел и шротов в направлении Китая увеличился на 95 процентов и достиг 480 тысяч тонн на сумму 326 миллионов долларов США.

Эксперты связывают такой рост с устойчивым спросом со стороны китайских переработчиков и развитием торгово-логистических маршрутов между двумя странами.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур отмечают, что текущая динамика позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение поставок. По прогнозам, в сезоне 2025-2026 годов экспорт может вырасти до 700 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели предыдущего маркетингового года.

Казахстан уже занимает второе место среди поставщиков подсолнечного масла на китайский рынок и входит в тройку крупнейших экспортеров подсолнечного шрота.

По оценкам отраслевых специалистов, при сохранении текущих темпов роста и расширении клиентской базы объем поставок в перспективе ближайших лет может превысить один миллион тонн в год.