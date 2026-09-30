Казахстан нарастил экспорт зерна в Китай, Узбекистан и Таджикистан

Казахстан по итогам 2025/2026 маркетингового года экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Поставки охватили страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

В сентябре рост экспорта продолжился. За первые 20 дней месяца по железной дороге перевезли 852 тысячи тонн зерна, что на 7 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Китай увеличил закупки в 2,5 раза

На экспорт за этот период отправили 674 тысячи тонн зерна. Это на 10 процентов больше прошлогоднего показателя.

Крупнейшим направлением остался Узбекистан, куда поставили 319 тысяч тонн зерна. Рост составил 20 процентов.

В Таджикистан экспортировали 116 тысяч тонн, что на 21 процент больше, чем год назад.

Сильнее всего выросли поставки в Китай. За 20 дней сентября туда отправили 101 тысячу тонн зерна, в 2,5 раза больше прошлогоднего объема.

Растет экспорт продуктов переработки

Увеличиваются и перевозки продукции переработки зерна. За первые 20 дней сентября объем продуктов перемола достиг 134 тысяч тонн, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным национальной компании «Қазақстан темір жолы», текущая динамика показывает рост поставок как самого зерна, так и продукции его переработки на внешние рынки.