Казахстан нарастил инвестиции в основной капитал на 14%
Сегодня, 13:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
86Фото: pixabay.com
В январе–августе 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 11,5 трлн тенге, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Главным источником остаются собственные средства предприятий – 7,3 трлн тенге или 63,4% от общего объема. Бюджетные средства обеспечили 23% инвестиций, их рост составил 42,6%. Доля банковского финансирования – 3,5%.
Среди регионов наибольший рост инвестиций показали: Акмолинская область – +49,3%, Актюбинская область – +38,7%, Астана – +35,8%, Жамбылская область – +32,4%, Алматы – +26,1%.
Основная часть инвестиций пришлась на:
- строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений – 68,3%,
- приобретение машин, оборудования и транспорта – 27,2%.
По видам экономической деятельности наибольшая доля инвестиций направлена в:
- промышленность – 37,3% (в том числе горнодобывающая отрасль – 15,7%, обрабатывающая – 11%),
- операции с недвижимым имуществом – 19,4%,
- транспорт и складирование – 18%,
- образование – 7,3%.
Самое читаемое
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- Костанай ждет новое повышение тарифа на газ — как это повлияет на коммуналку?
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес