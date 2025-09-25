В январе–августе 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 11,5 трлн тенге, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Главным источником остаются собственные средства предприятий – 7,3 трлн тенге или 63,4% от общего объема. Бюджетные средства обеспечили 23% инвестиций, их рост составил 42,6%. Доля банковского финансирования – 3,5%.

Среди регионов наибольший рост инвестиций показали: Акмолинская область – +49,3%, Актюбинская область – +38,7%, Астана – +35,8%, Жамбылская область – +32,4%, Алматы – +26,1%.

Основная часть инвестиций пришлась на:

строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений – 68,3%,

приобретение машин, оборудования и транспорта – 27,2%.

По видам экономической деятельности наибольшая доля инвестиций направлена в: