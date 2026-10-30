Казахстан нарастил производство хлопчатобумажных тканей более чем в три раза

В Казахстане заметно увеличился выпуск хлопчатобумажных тканей. За январь–сентябрь 2026 года отечественные предприятия произвели 4 471 тыс. кв. метров продукции. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объём производства составлял 1 302,3 тыс. кв. метров.

Таким образом, за год показатель вырос в 3,4 раза. Основными центрами производства стали Алматы и Шымкент.

Несмотря на рост отечественного производства, значительную часть рынка по-прежнему занимает импорт. Так, за январь–август 2026 года в страну было ввезено 30 626,7 тыс. кв. метров хлопчатобумажных тканей. Это 88,5% от общего объёма ресурсов. На продукцию казахстанского производства пришлось 11,5%.

Основной объём хлопчатобумажных тканей реализуется внутри страны. За восемь месяцев продажи на внутреннем рынке составили 34 362,7 тыс. кв. метров, или 99,2% от общего объёма использования.

При этом экспорт остаётся сравнительно небольшим и за указанный период составил 287,5 тыс. кв. метров.