Внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2026 года составил 11 млрд долларов. По сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 15,9%, передает BAQ.kz.

По данным Бюро национальной статистики экспорт товаров из Казахстана достиг 6,3 млрд долларов, увеличившись сразу на 22,8%. Импорт составил 4,68 млрд долларов, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, страна сохранила положительный торговый баланс, экспорт значительно превышает импорт.

Основу казахстанского экспорта по-прежнему составляют сырьевые товары. Почти половина всех поставок за рубеж приходится на нефть и нефтепродукты 49,1%. Также значительную долю занимают рафинированная медь 6,6%, медные руды и концентраты 3,7%, ферросплавы 3,2% и пшеница 3,2%.

Импорт в страну в основном связан с техникой и промышленной продукцией. Больше всего Казахстан закупает электрогенераторы и электрические преобразователи 5,7%, нефтяные газы 4,7%, кузова для автомобилей 3,3%, легковые автомобили 3,2%, а также телефонные аппараты 2,8%.

Среди основных покупателей казахстанских товаров лидирует Италия, на которую приходится 19% экспорта. Далее идут Китай 14,3%, Россия 8,6%, Франция 6,8%, Нидерланды 6,5% и Турция 6,3%.

Главными поставщиками товаров в Казахстан остаются Китай 33,9% импорта и Россия 29,2%. Также в числе крупных партнеров Германия, США, Южная Корея и Турция.

Отдельно отмечается рост торговли со странами ЕАЭС. В январе товарооборот Казахстана с государствами союза составил 2,16 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем год назад. При этом почти 89% торговли внутри ЕАЭС приходится на Россию.