Казахстан нарастит производство авиатоплива до 1,5 млн тонн

Казахстан планирует увеличить производство авиатоплива до 825 тыс. тонн по итогам 2026 года. Это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, в 2026 году планировалось произвести 750 тыс. тонн авиатоплива. Однако за первые восемь месяцев отечественные предприятия уже выпустили 591 тыс. тонн.

Для сравнения, в 2025 году в стране произвели 726 тыс. тонн авиатоплива.

В Министерстве энергетики отметили, что работа по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка продолжается. В перспективе объем выпуска планируется последовательно наращивать.

«К 2031 году планируется довести производство до 1,5 млн тонн», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что потребности гражданской авиации, силовых структур, гражданской защиты и государственного материального резерва полностью обеспечиваются отечественным авиатопливом.

При этом ежегодная потребность пассажирской авиации Казахстана составляет около 680 тыс. тонн.