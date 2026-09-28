Казахстан нарастит производство авиатоплива до 1,5 млн тонн
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан планирует увеличить производство авиатоплива до 825 тыс. тонн по итогам 2026 года. Это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает BAQ.kz.
По данным ведомства, в 2026 году планировалось произвести 750 тыс. тонн авиатоплива. Однако за первые восемь месяцев отечественные предприятия уже выпустили 591 тыс. тонн.
Для сравнения, в 2025 году в стране произвели 726 тыс. тонн авиатоплива.
В Министерстве энергетики отметили, что работа по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка продолжается. В перспективе объем выпуска планируется последовательно наращивать.
«К 2031 году планируется довести производство до 1,5 млн тонн», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что потребности гражданской авиации, силовых структур, гражданской защиты и государственного материального резерва полностью обеспечиваются отечественным авиатопливом.
При этом ежегодная потребность пассажирской авиации Казахстана составляет около 680 тыс. тонн.
Самое читаемое
- Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
- Казахстанские шахматистки приблизились к медалям Олимпиады
- Даурен Косанов освобожден от должности Министра обороны
- Пять суток за мат в TikTok: в Алматы арестовали двух девушек
- Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек