Казахстан нарастит разведочное бурение до 120 скважин в год

Казахстан готовится резко увеличить объем поискового бурения, чтобы пополнить нефтегазовые запасы и открыть новые месторождения. В 2026 году объем разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин, а в 2027 и 2028 годах вырасти до 120 скважин ежегодно, передает BAQ.KZ.

Планы отрасли обсудили в Атырау на конференции KAZDRILLING. Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров заявил, что рост буровой активности необходим на фоне задачи по восполнению ресурсной базы страны.

При реализации заявленного графика за три года речь может идти примерно о 320 разведочно-оценочных скважинах.

Поиск смещается в малоизученные бассейны

Отдельный расчет сделан на осадочные бассейны, где геологоразведка пока велась в ограниченном объеме, но сохраняется нефтегазовый потенциал.

Для таких участков упростили порядок предоставления недр. После поступления заявки Министерство энергетики должно провести аукцион в течение 10 рабочих дней.

Получившая участок компания обязана провести сейсморазведку как минимум на 30% территории в первые три года. Следующим этапом становится бурение разведочных скважин.

Такая схема должна ускорить переход от получения участка к фактическому поиску месторождений.

Буровой рынок готовят к росту заказов

Расширение геологоразведки означает рост спроса на буровые установки, сервис, оборудование и комплектующие.

В Минэнерго рассчитывают, что часть этого спроса смогут закрыть казахстанские предприятия. Один из примеров находится в Атырау. Завод «Жігермұнайсервис» выпускает буровые долота, калибраторы и другую оснастку для нефтегазовых работ.

Наша задача сформировать устойчивый и конкурентный рынок буровых услуг. Результатом должны стать новые геологические открытия, восполнение запасов, развитие отечественного производства, создание квалифицированных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений, - сказал Ерлан Акбаров.

Для нефтегазовой отрасли рост разведочного бурения становится ставкой на будущую добычу. Чем больше новых перспективных структур удастся подтвердить скважинами, тем шире будет база для новых проектов после истощения действующих месторождений.