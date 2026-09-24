Казахстан настаивает на усилении роли ООН в вопросах мира и безопасности
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в дискуссии высокого уровня «Подтверждая обещание мира: используя имеющиеся возможности» в Нью-Йорке. Участники обсудили вызовы международному миру и безопасности, снижение напряженности и укрепление доверия между странами. Особое внимание уделили превентивной дипломатии, посредничеству и возможностям ООН по предотвращению и урегулированию конфликтов.
Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что международное гуманитарное право должно применяться универсально, последовательно и добросовестно — без избирательности и политизации. По его словам, его эффективность определяется тем, насколько оно обеспечивает защиту гражданского населения, медицинского и гуманитарного персонала, жизненно важной гражданской инфраструктуры и беспрепятственную доставку помощи нуждающимся.
Глава МИД отметил, что Казахстан последовательно продвигает культуру диалога, мирного урегулирования споров и инклюзивного многостороннего сотрудничества. Инициативу Казахстан рассматривает как практический механизм для реализации уже существующих международных обязательств. В дискуссии также приняли участие премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, премьер-секретарь кабинета министров Кении Мусалия Мудавади и другие высокопоставленные представители.
По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств государств-основателей и президент Международного комитета Красного Креста выступили с совместным заявлением. Они призвали международное сообщество присоединиться к Инициативе, усилить соблюдение международного гуманитарного права и обеспечить участие представителей стран в конференции в Иордании на высоком уровне.
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