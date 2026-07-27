Казахстан нацелен на создание международной площадки для развития ИИ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с основателем международного технологического сообщества Network School Баладжи Шринивасаном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, подготовки IT-специалистов и развития технологического предпринимательства.

Какие проекты могут появиться

Одной из ключевых тем встречи стало создание международного инновационного хаба в Акмолинской области с дальнейшим расширением проекта в Alatau City. Также обсуждалось проведение совместных мероприятий, включая AI Film Festival и Network State Conference в рамках международного форума AI & Digital Bridge.

Что представляет собой Network School

Network School – это международное сообщество, объединяющее предпринимателей, разработчиков, инженеров и исследователей для работы над технологическими проектами. Площадка включает образовательные программы, коворкинги, конференции, хакатоны и акселерационные мероприятия для поддержки стартапов.

Каким может стать технологический городок в Бурабае

Баладжи Шринивасан представил концепцию создания Network City совместно с акиматом и местным сообществом в поселке Бурабай. Планируется строительство модульной инфраструктуры с учетом природного ландшафта и действующих градостроительных решений.

Ожидается, что площадка сможет объединить IT-специалистов, предпринимателей и исследователей, создав условия для работы, обучения и обмена опытом.

Почему Казахстан заинтересован в проекте

Олжас Бектенов отметил важность привлечения международной экспертизы и расширения связей с мировым технологическим сообществом. По его словам, развитие человеческого капитала, науки, образования и инноваций является одним из стратегических направлений страны.

Баладжи Шринивасан, в свою очередь, отметил высокий потенциал Казахстана в сфере искусственного интеллекта и возможности сотрудничества с международными технологическими и инвестиционными сообществами.

Какие условия создаются для развития ИИ

В Казахстане реализуется стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. Среди крупных проектов – Astana Hub, «Долина ЦОДов» в Экибастузе и Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

По итогам встречи Премьер-министр поручил профильным государственным органам оказать содействие в реализации совместных проектов. Ожидается, что сотрудничество с Network School поможет развитию IT-образования, подготовке новых специалистов и укреплению позиций Казахстана как технологической площадки международного уровня.