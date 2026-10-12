Казахстан нацелился на $1,5 млрд экспорта масложировой продукции

Казахстан наращивает экспортный потенциал масложировой отрасли, делая ставку на развитие переработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. К 2028 году страна планирует увеличить экспорт до $1,5 млрд — примерно на 60% выше текущего уровня.

За последние пять сезонов валютная выручка от экспорта масложировой продукции выросла в пять раз — с $247 млн до $1,232 млрд. По итогам 2025 года на отрасль пришлось 27% экспорта переработанной сельхозпродукции Казахстана.

Сегодня мощности отечественных маслозаводов превышают 5,2 млн тонн в год. Дальнейший рост будет обеспечен запуском новых инвестиционных проектов, расширением сырьевой базы и углублением переработки.

По словам председателя Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкара Ибрагимова, одним из ключевых направлений станет развитие рафинации растительных масел.

«В 2026–2028 годах мощности по рафинации планируется увеличить в 2,1 раза — до более чем 1 млн тонн в год. Это позволит примерно в 2,4 раза нарастить производство фасованного рафинированного подсолнечного масла и расширить экспорт готовой продукции. Следующим этапом станет развитие производства растительных жиров и маргарина», — отметил он.

Казахстан уже укрепил позиции на международных рынках. По итогам 2025 года страна заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и второе — среди поставщиков этой продукции в Китай. В сезоне 2024/2025 годов республика также вошла в пятерку крупнейших поставщиков рапсового масла на китайский рынок.

Казахстан входит в тройку крупнейших поставщиков подсолнечного шрота в ЕС и Китай, а также укрепляет позиции на рынках Центральной Азии. В Узбекистане доля казахстанских растительных масел выросла с 13% в 2017 году до более 90% в 2025-м, в Таджикистане — с 15% до более 90%. Всего география экспорта охватывает свыше 20 стран.

В долгосрочной перспективе отрасль намерена войти в тройку мировых экспортеров подсолнечного масла и увеличить ежегодную валютную выручку до $2 млрд.

Одним из главных условий роста остается расширение сырьевой базы. С 2021 года площади под подсолнечником увеличились в 2,3 раза — с 958 тыс. до рекордных 2,2 млн гектаров в 2026 году. Однако потребности переработчиков по-прежнему превышают предложение сырья.

Для решения этой задачи предприятия финансируют сельхозпроизводителей, помогая им приобретать семена, удобрения и средства защиты растений, а также проводить весенне-полевые работы. В 2025 году на эти цели направили более 43 млрд теңге. Такая кооперация укрепляет связь между сельским хозяйством и переработкой, формируя единую цепочку — от выращивания масличных культур до экспорта готовой продукции.

Дополнительным преимуществом Казахстана становится развитие логистики. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» совершенствует организацию перевозок растительных масел через пограничный переход Достык — Алашанькоу. Благодаря этому выполнение планов отгрузок в Китай превысило 90% против менее 40% в 2023 году. За последние три сезона экспорт масложировой продукции в КНР вырос более чем в 3,7 раза.

Развитие переработки, укрепление сырьевой базы и расширение экспортной географии создают условия для дальнейшего роста отрасли. Достижение отметки в $1,5 млрд к 2028 году станет важным шагом в диверсификации экономики Казахстана и увеличении несырьевого экспорта.