Казахстан назначил нового постоянного представителя при ООН в Женеве
Сегодня, 09:23
57Фото: Акорда
Указом Президента Республики Казахстан Ержан Казыхан Хозеулы освобожден от должности помощника Президента по международным вопросам и назначен Постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединённых Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария), передаёт BAQ.KZ.
В свою очередь, Ерлан Алимбаевич Алимбаев освобождён от должности Постоянного представителя Казахстана при ООН в Женеве.
Назначение Ержана Казыхана Хозеулы укрепляет кадровый состав дипломатической службы страны и обеспечивает преемственность работы Казахстана в международных организациях.
Ержан Казыхан имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
