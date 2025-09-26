Указом Президента Республики Казахстан Ержан Казыхан Хозеулы освобожден от должности помощника Президента по международным вопросам и назначен Постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединённых Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария), передаёт BAQ.KZ.

В свою очередь, Ерлан Алимбаевич Алимбаев освобождён от должности Постоянного представителя Казахстана при ООН в Женеве.

Назначение Ержана Казыхана Хозеулы укрепляет кадровый состав дипломатической службы страны и обеспечивает преемственность работы Казахстана в международных организациях.

Ержан Казыхан имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.