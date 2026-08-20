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Казахстан назвал состав на этап Кубка мира по скалолазанию в Китае

20 Августа 2026, 15:25
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olympic.kz 20 Августа 2026, 15:25
20 Августа 2026, 15:25
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Фото: olympic.kz

Опубликован предварительный список участников этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, который пройдет в китайском Гуйяне.

Казахстан на соревнованиях представят Алихан Татамбай, Анна Баларшина и Арина Новицкая.

Все трое выступят в дисциплине «скорость». Кроме того, казахстанские спортсмены примут участие в эстафетных соревнованиях.

Этап Кубка мира пройдет с 11 по 13 сентября.

Ранее стало известно, кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Венгрии. В мужской сборной Казахстан представят 12 дзюдоистов. В женской части турнира выступят три казахстанки. В весовой категории до 48 кг заявлена Диана Буркеева, а в категории свыше 78 кг – Камила Берликаш и Акерке Рамазанова. Соревнования Grand Slam в Будапеште пройдут 11–13 сентября.

 

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