Стало известно, кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Венгрии

Сборная Казахстана по дзюдо выступит на турнире серии Grand Slam, который пройдет с 11 по 13 сентября в Будапеште. В предварительную заявку вошли 15 казахстанских спортсменов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала предварительный список участников соревнований.

В мужской сборной Казахстан представят 12 дзюдоистов:

до 60 кг – Магжан Шамшадин, Нурадил Алжан;

до 66 кг – Акжигит Насыр, Мейирбек Байзаков;

до 73 кг – Есет Куанов, Ерсултан Дуйсенхан;

до 81 кг – Досхан Жолжаксынов;

до 90 кг – Ермахан Ануарбеков, Даниил Крылов;

до 100 кг – Аскар Биржанов;

свыше 100 кг – Галымжан Кырыкбай, Жантилек Нуртилепулы.

В женской части турнира выступят три казахстанки. В весовой категории до 48 кг заявлена Диана Буркеева, а в категории свыше 78 кг – Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.

Соревнования Grand Slam в Будапеште пройдут 11–13 сентября. Список участников пока является предварительным.

Напомним, в апреле Астана принимала турнир Grand Slam по дзюдо с участием сильнейших спортсменов мира.