Стало известно, кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Венгрии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана по дзюдо выступит на турнире серии Grand Slam, который пройдет с 11 по 13 сентября в Будапеште. В предварительную заявку вошли 15 казахстанских спортсменов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала предварительный список участников соревнований.
В мужской сборной Казахстан представят 12 дзюдоистов:
до 60 кг – Магжан Шамшадин, Нурадил Алжан;
до 66 кг – Акжигит Насыр, Мейирбек Байзаков;
до 73 кг – Есет Куанов, Ерсултан Дуйсенхан;
до 81 кг – Досхан Жолжаксынов;
до 90 кг – Ермахан Ануарбеков, Даниил Крылов;
до 100 кг – Аскар Биржанов;
свыше 100 кг – Галымжан Кырыкбай, Жантилек Нуртилепулы.
В женской части турнира выступят три казахстанки. В весовой категории до 48 кг заявлена Диана Буркеева, а в категории свыше 78 кг – Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.
Соревнования Grand Slam в Будапеште пройдут 11–13 сентября. Список участников пока является предварительным.
Напомним, в апреле Астана принимала турнир Grand Slam по дзюдо с участием сильнейших спортсменов мира.
Самое читаемое
- Фиктивный брак ради 50 млн: подполковника КНБ отправили в тюрьму
- Кто идет в первый Курултай: портрет 545 кандидатов
- Новый путь в Китай и заводы на миллиарды долларов: чем область Абай привлекает инвесторов
- «Вы просто скоты»: Димаш Кудайберген о мужчинах, избивающих женщин
- Мужчина отдал незнакомцу телефон для звонка и лишился его в Усть-Каменогорске