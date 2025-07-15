Казахстан не планирует вводить пошлины на товары из США
Подавляющее большинство казахстанского экспорта в США не подпадает под новые торговые ограничения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр заявил, что новые тарифные меры США затрагивают лишь 5% казахстанского экспорта и не окажут существенного влияния на экономику. Казахстан не рассматривает возможность введения ответных пошлин на американские товары. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге после заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.
В ходе брифинга журналист напомнил, что недавно Президент США объявил о введении 25% пошлины на отдельные товары из Казахстана. В этой связи прозвучал вопрос о возможности зеркальных мер со стороны РК.
"Сразу скажу — таких планов нет. Что касается новых правил США, то 95% нашего экспорта в эту страну не подпадает под их действие. Поэтому мы не ожидаем существенного негативного влияния на экономику — его не будет", — подчеркнул Премьер-министр.
Олжас Бектенов также добавил, что Казахстан открыт к переговорам с американской стороной, и в настоящее время эта работа уже ведётся.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных