Премьер-министр заявил, что новые тарифные меры США затрагивают лишь 5% казахстанского экспорта и не окажут существенного влияния на экономику. Казахстан не рассматривает возможность введения ответных пошлин на американские товары. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге после заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

В ходе брифинга журналист напомнил, что недавно Президент США объявил о введении 25% пошлины на отдельные товары из Казахстана. В этой связи прозвучал вопрос о возможности зеркальных мер со стороны РК.

"Сразу скажу — таких планов нет. Что касается новых правил США, то 95% нашего экспорта в эту страну не подпадает под их действие. Поэтому мы не ожидаем существенного негативного влияния на экономику — его не будет", — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов также добавил, что Казахстан открыт к переговорам с американской стороной, и в настоящее время эта работа уже ведётся.