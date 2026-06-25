Казахстан не ведет переговоров о приеме мигрантов из Европы — МИД
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Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о возможном размещении на территории страны мигрантов из третьих стран, депортируемых из государств Европейского союза.
"Казахстанская сторона не вступала в переговоры с Европейским союзом либо его государствами-членами по созданию на территории страны центров для приема, содержания или размещения лиц, не являющихся гражданами Республики Казахстан и подлежащих возврату или депортации из европейских государств", – сообщил представитель ведомства Ерлан Жетыбаев.
В ведомстве подчеркнули, что переговоры по упрощению визового режима между Казахстаном и ЕС, завершенные на экспертном уровне после визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель, не связаны с вопросами миграции.
По данным МИД, соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии являются отдельными правовыми механизмами. Поэтому обсуждение визовых послаблений не означает принятия Казахстаном каких-либо обязательств по размещению на своей территории граждан третьих стран.
Таким образом, министерство вновь подтвердило, что информация о переселении мигрантов из Европы в Казахстан не соответствует действительности.
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