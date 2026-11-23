Казахстанские геймеры обсуждают неожиданное упоминание казахов в Grand Theft Auto VI. В одной из сцен игры персонаж произносит фразу «То ли казахи, то ли бразильцы», которая быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. Скриншот с субтитрами разошёлся в Threads, передаёт BAQ.KZ.

Неожиданная находка казахстанского игрока

На кадре, опубликованном пользователем соцсети, показана сцена на открытой спортивной площадке. Главная героиня находится рядом с несколькими персонажами, а внизу экрана видны русские субтитры:

«То ли казахи, то ли бразильцы. Без понятия. Они из таких краёв, про которые я и не слыхал».

Автор публикации обратил внимание на необычную реплику и поинтересовался у других игроков, может ли она быть скрытой отсылкой.

«Кто не знал, про нас, братьев казахов, есть пасхалка, хоть и мелкая. Не знаю, как это воспринимать, кто объяснит? Может, я чего-то не знаю», – написал пользователь.

Публикация вызвала обсуждение. Одни пользователи предположили, что разработчики могли намеренно упомянуть Казахстан, другие посчитали реплику обычной частью игрового диалога.

Причём здесь киберспортивная команда FURIA?

В соцсетях появилась и другая версия: фраза может быть отсылкой к киберспортивной команде FURIA, в составе которой выступает казахстанский игрок Данил «molodoy» Голубенко.

FURIA – бразильская киберспортивная организация, известная прежде всего выступлениями в Counter-Strike. Поэтому некоторые пользователи предположили, что сочетание слов «казахи» и «бразильцы» может быть связано именно с командой, объединяющей представителей Казахстана и Бразилии.

Однако это лишь предположение пользователей. Подтверждений того, что разработчики GTA 6 действительно имели в виду FURIA, нет.

Пасхалка или случайная реплика?

Само упоминание казахов некоторые игроки восприняли как своеобразную пасхалку – небольшую скрытую деталь, которую разработчики оставляют для внимательных пользователей.

При этом пока неизвестно, присутствует ли слово «казахи» в оригинальной англоязычной реплике или оно появилось при переводе на русский язык.

Официального объяснения смысла этой фразы от разработчиков игры не представлено.