Ежегодно Казахстан тратит миллиарды на цифровизацию. Тем самым, создает благоприятную почву для развития IT-сектора. За последние годы рынок демонстрирует значительный рост. К примеру, по итогам прошлого, объем экспорта IT-услуг превысил 690 миллионов долларов США. В то же время, несмотря на вливания, потенциал индустрии остается недооцененным. По мнению экспертов, чтобы наша страна стала крупнейшим IT-хабом, нужно продолжать развивать цифровую инфраструктуру и упрощать регулирование отрасли. Речь не только о сокращении бюрократии, но и об облегчении правил ведения бизнеса. Что же необходимо сделать для полного раскрытия возможностей IT-индустрии в Казахстане, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

В этом году на цифровизацию в Казахстане направили 84 миллиарда тенге. Эти средства пойдут на оплату услуг по созданию, развитию и сопровождению систем государственных органов. Кроме того, на администрирование баз данных и операционных систем, хостинг, покупку лицензий и программного обеспечения, а также серверного оборудования. Деньги нужны и на интеграцию систем госорганов, впрочем, есть и другие расходы, связанные с информатизацией. Изначально представители госаппарата запросили почти в полтора раза больше. Сколько же средств выделяли на эту сферу в предыдущие годы, в министерстве цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности не уточнили.

Между тем, цифровизация государственного сектора происходит стремительными темпами. Почти 93 % госуслуг в Казахстане оказывают онлайн. Показатель говорит сам за себя, и не подразумевают исключительно отказ от бумажного процесса. В стране буквально наблюдается цифровая трансформация. Сегодня мы можем предъявить документы в электронном формате, оформить запрет на кредит или азартные игры, написать обращение в госорган и получить ответ в системе E-otinish, заполнить декларацию с помощью специального мобильного приложения и не посещать налоговую. Этот список можно продолжать.

За последние три года количество IT-компаний в Казахстане выросло на 16 %. В стране сейчас работают почти 18 800 таких организаций. Спектр их деятельности весьма широкий. Это разработка программного обеспечения, создание решений в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, облачных сервисов и цифровизации государственного сектора.

"Среди наиболее активных направлений – разработка мобильных и веб-приложений, внедрение ERP и CRM-систем, fintech, medtech, edtech-решения, а также экспорт IT-услуг за рубеж. Все больше предпринимателей запускают стартапы в сфере EdTech, GovTech и medTech, создавая продукты, востребованные как в Казахстане, так и за его пределами. Развитие экосистемы поддерживается через программы акселерации и инкубации Astana Hub, а также меры государственной поддержки", - прокомментировали в цифровом ведомстве.

В том же Astana Hub зарегистрировано свыше 1600 IT-компаний. В их числе есть и международные. По последним данным, с иностранным участием в крупнейшем технопарке работает 447 организаций. С момента его запуска, общая выручка резидентов превысила 1,6 триллиона тенге или 3,6 миллиардов долларов США. При этом в первый год работы хаба компании заработали 35 миллионов долларов США. Цифры свидетельствуют о большом потенциале, считает управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.

"Мы сейчас видим, что все больше и больше стартапов начинают выходить за рамки Казахстана. То есть в ближайшие соседние страны и дальний зарубеж: США, регион MENA, Middle East Africa, восточную и юго-восточную Азию. Соотвественно, мы в каждом из этих регионов представлены и у нас есть международные хабы, которые помогают этим стартапам получать первых клиентов, инвесторов и партнеров", - рассказывает Танат Ускембаев.

Представитель технопарка уверен, что Казахстан уже стал крупным хабом в Центральной Азии, поскольку в стране представлены такие успешные компании, как Playrix, MyTona, Treepside, EPAM. Они выбрали нашу республику для базирования своих R&D команд.

В то же время мы не только зарекомендовали себя как центр притяжения для стартапов в своем регионе, но и постепенно становимся заметным игроком на мировой технологической карте.

"Мы очень активно работаем с государством в части создании новых инициатив, привлекаем иностранные таланты. В прошлом году мы запустили визу номадов, проект называется Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Программа позволяет иностранным специалистам в сфере IT получать в упрощенном варианте визу или разрешение на постоянное проживание. Также они получают помощь в вопросах адаптации, поиска жилья, установления профессиональных связей и, конечно, могут участвовать во всех наших образовательных программах", - поясняет управляющий директор технопарка.

В прошлом году участники Astana Hub привлекли 84 миллиарда тенге. С момента создания технопарка сумма инвестиций составила 329,5 миллиардов тенге. По мнению Таната Ускембаева, основным барьером для привлечения крупных IT-компаний в нашу страну, остается ограниченный рынок сбыта.

"Казахстан как рынок сбыта для таких компаний не очень интересен, поскольку население небольшое. Поэтому мы не расчитываем, что крупные компании приходят для того, чтобы увеличить рост своих доходов. Мы уже работаем над привлечением, над подготовкой IT-талантов, которые могут работать в этих компаниях. Мы должны продолжать переговоры с ними, чтобы они рассматривали Казахстан и открывали у нас офис R&D. У нас есть и МФЦА, который предлагает отличные условия для иностранных компаний", - напоминает Танат Ускембаев.

По его мнению, у Казахстана есть все шансы повторить успех Сингапура. Если наша республика продолжит развивать инновационную эко-систему, то это произойдет в ближайшие годы. Вкладывать в IT-сферу в одном из самых цифровизированных государств мира начали в 1980 году.

"Сфера IT-инноваций экспонанциальна и она очень быстро развивается. Есть большие шансы у наших стартапов завоевывать мировые рынки. Стать крупнейшим хабом страна может стать в ближайшие 5 лет", - заключил управляющий директор Astana Hub.

Сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech и управляющий директор компании DataStar Евгений Питолин также говорит о стремительном развитии казахстанского IT-сектора. По словам эксперта, в среднем рынок растет на треть год от года.

"Если говорить про его структуру, то огромную часть, наверное, занимает разработка, тестирование программного обеспечения и все, что привязано к новым цифровым продуктам. Следующий, наверное, большой блок - это сопровождение этого ПО, развитие баз данных, интернет-ресурсов, информационных систем и так далее. И, конечно же, огромный тоже сегмент - это консультации, это поставка программного обеспечения и железо, в том числе, то есть такие уже классические бокс-фонды истории. Ну и завершает это все, конечно же, кибербезопасность. Это неизменно растущий сегмент, который будет еще более расти и развиваться", - прогнозирует Евгений Питолин.

О стремительном развитии IT-сферы в нашей стране говорит и уровень цифровизации огромного количества услуг. Начиная от финансовых технологий до сервисных вещей. Эксперт уверен, что Казахстан по этому показателю находится впереди многих европейских стран.

"Уровень нашей цифровизации, уровень качества госуслуг, того, что было достигнуто за последние 5 лет в обществе, в государстве, настолько впереди, что я уверен, Казахстан сейчас, условно говоря, может спокойно быть в топ-10 или в топ-5 стран в разделении качества государственных услуг. Быстроты, удобства цифровизации. (…) Именно госуслуги и многие наши достижения Egov того же, сейчас успешно экспортируются в ближайшие страны", - напоминает Евгений Питолин.

Он также отмечает, что государство активно привлекает крупнейших игроков со всего мира. Многое для этого делается правительством. Иностранные компании интересуются казахстанским рынком. Наибольший интерес проявляют страны Персидского залива, региона MENA, так называемого Middle East Africa, а также соседние республики. Они также активно занимаются локализацией продуктов и в целом готовы взаимодействовать в международном формате.

"Сейчас государство определяет экспорт IT-услуг как один из ключевых трендов, поэтому все делается для того, чтобы именно казахстанские компании, как стартапы, так и уже осмысленные, такие зрелые организации, могли бы свои продукты продавать и продвигать на международных рынках", - отмечает сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech.

Говоря о факторах, которые могли бы помешать привлечь крупных игроков, то ими могут стать разница в культурном коде и чрезмерная бюрократичность. При этом, по мнению Питолина, зачастую не все западные компании обладают достаточной гибкостью, а порой оказываются слишком самонадеянными.

"Конкурентная среда достаточно жесткая. На мой взгляд, мы в нормальном азиатском формате конкуренции. То есть "зубастые", "мясистые", не даем расслабиться. И, конечно же, крайне сильно защищаем, боремся за свой рынок. Поэтому здесь, западные компании, откровенно говоря, не всегда хорошо умеют в коллаборации работать. Вот эти факторы, они, конечно, сильно мешают развиваться. Плюс есть достаточно высокая самонадеянность, на мой взгляд, у международных компаний. Но это не секрет, все последние годы мы это наблюдали с теми, кто уже приходил. Это уверенность в том, что все знают, как лучше, против того, как это работает здесь, желание принести бусы и зеркала зарубежные в обмен на наши ресурсы, это все часто происходит", - говорит глава компании DataStar.

Одной из главных проблем остается нехватка кадров и качество подготовки молодых специалистов. Эксперт уверен, что это ответственность не только государства, но и участников рынка. Частные компании также должны участвовать в этом процессе.

"Государство дает некую экосистему. Бизнес-заказ, контент-образование, индивидуальная образовательная траектория и, самое главное, близкая и ранняя корреляция трудоустройства, карьерного роста и знания молодых людей - это задача рынка, а не государства. Если рынок ее, простите, профукает и не будет этим заниматься, то мы еще 10 лет об этой проблеме будем говорить", - считает Питолин.

Отметим, что все больше казахстанок выбирает карьеру в сфере IT. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Нехватка кадров особенно ощущается в новых отраслях, например, в сфере искусственного интеллекта. При этом качество образования и уровень подготовки молодых специалистов не соответствует требованиям рынка.

"Первая кадровая проблема - это качественное образование, которое нужно, а не то, которое дается сейчас. Вторая проблема - это позиция рынка, это обеспечение, это ресурсы, это забота о современном IT-специалисте, о спасении его от выгорания. Опять же, дополнительные скиллы и умения в плане его обучения, как коммуникатора, как человека, который умеет свои идеи продавать, это тоже важные вещи. Этому тоже, к сожалению, не научат в университете, а должен научить рынок. Поэтому вот здесь очень много проблем, которые лежат вне плоскости традиционных решений, но об этом пока не все задумываются", - констатировал эксперт.

Кстати, ранее мы писали о том как Казахстан запустил проект Digital Nomad Residency для IT-талантов из-за рубежа. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Между тем, технологическим лидером в мире является Сингапур. Успеха государство добилось за счет системной работы по привлечению международных компаний и инвестиций в цифровизацию. Казахстан идет схожим путем. У нас есть своя уникальная модель развития IT. Отечественные проекты активно участвуют в глобальных инициативах. В стране планируют запустить Международный центр ИИ alem.ai.

"Он станет катализатором развития передовых исследований, стартапов и подготовки специалистов. Это позволит не только повторить успех Сингапура, но и адаптировать его модель под региональные особенности Центральной Азии", - считают в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Говоря о казахстанских стартапах, в МЦРИАП приводят несколько успешных примеров привлечения инвестиций. К примеру, Higgsfield AI, основанный в Алматы, разработал платформу для генерации видеоконтента на базе искусственного интеллекта. Стартап привлек 16 миллионов долларов инвестиций. Подробнее о привлечении зарубежных инвесторов можно прочитать в этом материале.

"Codiplay предлагает геймифицированное обучение программированию для детей и уже охватил сотни школ в разных странах. Cerebra AI помогает врачам оперативно диагностировать инсульт с помощью ИИ, а Arlan Biotech трансформирует разработку лекарств благодаря генеративным моделям. Игровые студии Grand Mobile и OGames демонстрируют успех в мобильном геймдеве с миллионами игроков по всему миру. Также активно развиваются стартапы в сфере бесконтактных платежей (Alaqan), персонализированных голосовых агентов (Cybernet), управления недвижимостью (ApartX) и других", - отметили в профильном министерстве.

В ведомстве добавили, IT-компании и стартапы в Казахстане охватывают практически все сегменты цифровой экономики – от образовательных решений до передовых ИИ-платформ. При этом они развивают как внутренний рынок, так и экспортный потенциал.

К слову, объем экспорта IT-продуктов в прошлом году превысил 690 миллионов долларов США. С 2021 года рост более чем в 11 раз, тогда этот показатель составил почти 60 миллионов долларов.

Участникам Astana Hub предоставляют налоговые льготы. Воспользоваться ими могут компании, которые получают доход исключительно от приоритетных видов деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Сэкономленные средства они направляют на развитие своих проектов. Освобождены участники от уплаты корпоративного подоходного налога, НДС, а также индивидуального подоходного налога за работников-резидентов и нерезидентов. Есть и другие преференции.

Другими словами, предприниматели получают все необходимое – от инфраструктуры до возможности участвовать в международных программах акселерации.

Сегодня Казахстан уже становится крупнейшим региональным игроком на рынке IT.

Чтобы стать мировым центром цифровым технологий, потребуется не только время, но и дальнейшие усилия. Речь о масштабной модернизации инфраструктуры, разработке прогрессивного законодательства, привлечении инвесторов и талантливых специалистов, а также обучении населения цифровой грамотности.