Казахстан обеспечивает дорожное строительство отечественным битумом
Министр энергетики отчитался о выполненных поручениях.
В Казахстане продолжается комплексная работа по реализации задач, обозначенных Президентом страны. Главная цель — построение сильной и диверсифицированной экономики с надежным и современным топливно-энергетическим комплексом, передает BAQ.KZ.
По поручению Главы государства наряду с масштабными проектами решаются и текущие задачи по обеспечению смежных отраслей ключевыми ресурсами. В частности, достигнуто полное обеспечение дорожно-строительной отрасли отечественным битумом. Это стало возможным благодаря модернизации производств и приоритетной закупке продукции казахстанских заводов.
На долгосрочную перспективу рассчитана утвержденная Правительством Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы.
"Вся комплексная работа направлена на достижение главной цели, поставленной Президентом, — построение сильной и диверсифицированной экономики, в основе которой лежит надежный, современный топливно-энергетический комплекс, работающий на благо каждого казахстанца", — отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
