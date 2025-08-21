В Казахстане продолжается комплексная работа по реализации задач, обозначенных Президентом страны. Главная цель — построение сильной и диверсифицированной экономики с надежным и современным топливно-энергетическим комплексом, передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства наряду с масштабными проектами решаются и текущие задачи по обеспечению смежных отраслей ключевыми ресурсами. В частности, достигнуто полное обеспечение дорожно-строительной отрасли отечественным битумом. Это стало возможным благодаря модернизации производств и приоритетной закупке продукции казахстанских заводов.

На долгосрочную перспективу рассчитана утвержденная Правительством Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы.